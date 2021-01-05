انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة .. وتكشف عن طقس الأربعاء 6 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وتضمن بيان الهيئة الظواهر الجوية وتوقعات الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وكذلك الشبورة المائية على الطرق في كافة مناطق الجمهورية، فضلًا عن حالة الرياح ودرجات الحرارة ليوم الغد، وسوف نوضح خلال المقال تفاصيل طقس الأربعاء 6 يناير 2021 والظواهر الجوية .

الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر من قبل قائدي المركبات أثناء القيادة لانتشار الشبورة المائية على الطرق القريبة من الزراعات والمسطحات المائية، ناصحة كل من يقود مركبة أن يترك مسافة مناسبة، وتشغيل مصابيح الانتظار والشبورة واستخدام الإضاءة الأمامية والقيادة ببطئ وحرص ، متمنية للجميع السفر والوصول بسلامة الله .

طقس الأربعاء 6 يناير 2021

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا، يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فيكون الطقس بارد على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على كافة أنحاء البلاد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري .

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 6 يناير 2021

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا درجات الحرارة الصغرى والكبرى على كافة مناطق البلاد والتي جاءت على النحو التالي :