انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر أسماء مراكز لقاح فيروس كورونا في مصر (جميع المحافظات) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنشر بوابة مصر فايف أسماء مراكز لقاح فيروس كورونا في مصر والتي من المقرر بدء العمل بها قريبًا لتلقي لقاح كورونا بعد إتمام عملية التسجيل والحجز عبر الموقع الالكتروني الجديد الذي سيظهر للنور خلال أيام، حيث تم الإنتهاء من اللمسات النهائية للموقع.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن الأولوية للحصول علي اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الأورام والفشل الكلوي.

خطوات تلقي لقاح فيروس كورونا في مصر

التسجيل على الموقع الإلكتروني

الذهاب إلي المشتسفي في الوقت الذي تم تحديده عبر الموقع

يمر المواطن عبر 4 مراحل داخل المركز وهي تسجيل ومراجعة البيانات، ثم الدخول إلي غرفة الموافقة المستنيرة، ثم عيادة التطعيم، ثم عيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم واستلام كارت المتابعة وبه ميعاد الجرعة الثانية.

أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا في مصر

متابعة مستجدات كورونا

وتواصل وزارة الصحة رفع درجات الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن مستجدات فيروس كورونا، وكذلك التأكيد علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة ضد أي الفيروس.

كما قامت الوزارة بتخصيص رقم الخط الساخن 105 أو 15335 وذلك لتلاقي لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا الساخن، أو التواصل عبر رقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” الذي يمكنكم تحميله من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد ومتجر IOS لهواتف آيفون.