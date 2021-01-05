عربيتك هتكون خردة لو مر عليها 20 سنة و12 نوع من السيارات ستتحول لخردة وشروط استبدال السيارات القديمة ورابط التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - تخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة وعربيتك هتكون خردة لو مر عليها 20 سنة و12 نوع من السيارات ستتحول لخردة وشروط استبدال السيارات القديمة ورابط التقديم

تخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة، كان هذا هو الخبر الأكثر تداولاً بعد تصريحات وزيرة الصناعة وعقب كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاحة مشروع الأسمرات 3 بالعام الماضي 2020، حيث أكد الرئيس أن الدولة لن تقوم بالسماح لترخيص أي سيارة جديدة تعمل بالبنزين، إلا إذا كانت تعمل أيضاً بالغاز، وأضاف السيسي أن هذا القرار من حق الدولة، لأن الدولة تنظم شؤون الشعب كيفما تشاء.

تخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة وأنواع السيارات التي ستختفي حال تنفيذ القرار

وأضاف الرئيس أنه لن يتم ترخيص السيارات إلا بالغاز، وبعد تصريح الرئيس بهذه التصريحات، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة أنه يوجد مبادرة الآن لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من عشرين سنة، وما زالت تعمل بالسولار، وسيتم استبدالها بسيارات جديدة وبأقساط مريحة، واعتبار السيارة القديمة مقدم للسيارة الجديدة.

وحال تنفيذ قرار تخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة، فيوجد 12 نوع من السيارات ستخفي من السوق.

1- فيات 128.

2- بيجو 504.

3- مازدا rx2.

4- مرسيدس 200.

5- فيات فيورا.

6- لادا 2107.

7- دايهاتسو شاريد.

8- بي إم دبليو 520.

9- فيات شاهين.

10- فولكس فاجن فيتيل.

11- فيات بولونيز.

12- فيات 131.

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وكانت وزيرة الصناعة أكدت أن السيارات الجديدة لديها القدرة على العمل بالوقود المزدوج، وأنه حال توفير محطات الوقود اللازمة سوف يتم منع الترخيص للسيارات التي لا تعمل بالوقود المزدوج، مؤكدةً أن تكلفة التغيير للعمل بالوقود المزدوج لا تتخطى الـ12 ألف جنيه بل إنها تقل عن ذلك.

هذا وقد اتطلقت انطلقت بالأمس فعاليات معرض تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المشروع إلى عمل المركبات والسيارات الأجرة والميكروباص والملاكي بالطاقة النظيفة، واستبدال السيارات القديم بسيارات حديثة على أن تقوم البنوك بتمويل المشروع وبفائدة قليلة قدرها 3% فقط وعلى 10 سنوات، على أن تكون البداية في 7 محافظات، وللمزيد من التفاصيل من هنا، أما الشروط ففي الصورة أسفل الخبر.

رابط التقديم لإحلال السيارات للعمل بالغاز