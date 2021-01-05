أندريه زكى يروى خبرته مع كورونا فى الاحتفال بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وروى زكى فى كلمته، خبرته مع كورونا، حيث قال: "لاشك أننا نتألم فى ظل كورونا، وقد أصبت وعائلتى بمرض كورونا، وأشارككم بخبرتى بمرض كورونا هو مرض صعب".

وتابع: "يوم 25 سبتمبر كنت ذاهب للمنيا وأصبت بأعراض خفيفة، ثم عملت أشعة مقطعية وتحاليل كانت جيدة وقال لى الأطباء إنه دور برد، لكنى تعبت وعملت المسحة، لأصدم بأنها كورونا، وأصيبت أسرتى كلها وأعطنى المرض ثلاثة خبرات هى:

الخبرة الأولى: الإحساس العميق بالمجهول

كورونا فيروس خائن يجعلك فى انتظار المجهول، وتنام قلقان على أفراد أسرتك، خاصة مع أخبار المنتقلين، إحساس عميق بالمجهول، كنت أشعر كل صباح بالشكر، لأنى ما زلت موجودا.

الخبرة الثانية: الاقتلاع من الجذور

كنت أتابع الحياة وكان غير موجود فجميع المناصب والأعمال والأدوار يتم اقتلاعك منها.

الخبرة الثالثة: الوحدة والعزلة

الناس كانت تحبك وتريد لقاءك بعد المرض، تشعر أنك معزول لا أحد يريد أن يقبلك أو يراك، مواقف كثيرة صعبة مع كورونا، جلست 33 يوما فى البيت، وكان سؤال واحد ما معنى الحياة، إن الخوف مشاعر طبيعية وإن الحياة بخار يظهر قليل ثم يضمحل.

وواصل فى كلمته: "فى تأمل الميلاد ومعنى الحياة أربط بين فرعون وموسى وهيرودس والمسيح والملكين قتلوا أطفال ونظرت للتاريخ فى تكرار الموقف حينما تدخل الله لإنقاذ موسى والمسيح.. الله هو الرجاء والمنقذ.. هيرودس كان يرى الحياة فى السلطة وتساءلت ماذا إذا عاش هيرودس فى زمن كورونا، هل كان سوف يتمسك بالسلطة ثم دعونا نقارن بين قصر ومزود المسافة بين القصر والمزود، لم تكن طويلة، لكن كان هناك اختلاف فى القصر خوف وقلق وفى المزود أمان وسلام، السجود لمن".

واختتم بقوله: "طلب هيرودس أن يسجد ليسوع كاذبا لأنه يسجد للسلطة.. ويبقى أن نجد معنى الحياة فى هدايا المجوس للمسبح تعلمنا أن الميلاد يعنى العطاء والميلاد مرتبط بعمل الرحمة، ممكن الفيروس يعيق الحياة، أما الميلاد يعلمنا العطاء ويرتبط بمعنى الحياة عندما نعطى".