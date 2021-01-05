رئيس المصريين الأحرار يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

وبعث رئيس الحزب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، قال فيها: "نهنئكم بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، داعين الله أن يعيدها عليكم وبلادنا الحبيبة مصر بالخير والبركات، ونصلى جميعا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديمكم ابنًا بارا للوطن وربان حكيما للكنيسة القبطية الوطنية".
وفى سياق متصل، أرسل رئيس حزب المصريين الأحرار، برقيات تهنئة بالأعياد إلى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، والبابا ثيؤدورس الثانى بابا الروم الأرثوذكس وغالبية رؤساء الطوائف والكنائس المسيحية.
وأعرب الدكتو عصام خليل، عن تمنياته أن تكون الأعياد جلاب للبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وتجتاز البلاد كبوة انتشار فيروس كورونا بسلام ويحفظ استقرارها وأمنها.
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