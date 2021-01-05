جدة - نرمين السيد - وأضاف زكى، خلال احتفال الطائفة، بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر الدوبارة: "صعب نحتفل بدون شعبنا لكن أصلى أن يكون الاحتفال القادم فى وسط شعبنا"، مقدما التهنئة بعيد الميلاد المجيد. يأتى احتفال الطائفة بدون حضور فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الإنجيلية: من الصعب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بدون حضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.