صور.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفل بتخريج 93 مستشارا بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - واستضافت الأكاديمية 93 مُتدربا من المُعينين بالمجلس، تم تدريبهم على مدار 15 يومًا بواقع 90 ساعة تدريبية تخلل بعضها الفعاليات والأنشطة.

ورحبت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمستشار محمد حسام الدين، قائلةً: "الأكاديمية هى بيته ومكانه ومستشارى المجلس هم ضيوف شرف بالأكاديمية".

ووصفت راغب، البرنامج بالتجربة الناجحة والحميدة، مضيفة: "نتمنى نكون قد استطاعنا أن نضيف جزء من المعالم والمعارف المفيدة لكم على المستويين الشخصى والمهنى، ولولا دعم المستشار وتأكيده للفكرة ومنظومة التدريب وفكر التغيير، كان تحقيق نسبة النجاح أقل من هذا بكثير".

ومن جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين، عن شكره واعتزازه بالأكاديمية والدكتورة رشا راغب، واصفًا إياها قائلاً: "قامة وطنية، تحب عملها، واستطاعت من خلال الأكاديمية أن تعطينا طموح كبير".

وتحدث رئيس مجلس الدولة، إلى المستشارين قائلًا: "التدريب تجربة فريدة من نوعها بالمجلس، والقاضى الإدارى يختلف عن أى قاضى، حيث أن الخصم الرئيسى له هو الدولة بما فيهم الوزير، والقانون الإدارى حديث النشأة ومتجدد".

وكشف عن هدف البرنامج قائلا: "نحتاج قاضى إدارى، قاضى مبدع، قاضى غير تقليدى، قاضى يعرف وطنه ومشروعاته، قاضى جزء من الدولة، مجلس الدولة جزء من الدولة لكنه يراقب أعمال السلطة الإدارية".

وشرح المستشارون تجربتهم بالبرنامج مؤكدين أن التدريب بالأكاديمية هو تكليف من الدولة بكامل مؤسساتها، واعترافًا بأهمية القضاء ومجلس الدولة كمؤسسة قضائية عريقة، ودوره فى ترسيخ مبادئ الدولة وترسيخ ثوابت ومفهوم التنمية، فالقاضى الإدارى هو جزء من الدولة المصرية وليس من المفترض أن يكون بعيد عن أهدافها، كما عبروا عن سعادتهم بالتجربة متمنيين أن تعمم على كل أجهزة الدولة.

كما عبر المستشارون عن شكرهم للأكاديمية والدكتورة رشا راغب، بالإضافة إلى المستشار محمد حسام الدين على، حرصهم على اجتياز مستشارى مجلس الدولة لهذا البرنامج التدريبى لما احتواه من مهارات قومية وشخصية ودولية، والتى لا بد أن يكون كل قاضى ملمًا بها إلى جانب العمل القضائى، وأن يكون لديه الصورة العامة للدولة بجميع محاوره وهذا ما انعكس على محتوى البرنامج.

وأشاد رئيس مجلس الدولة، بالتغيير الذى لمسه بالمستشارين بعد خوضهم تجربة التدريب بالأكاديمية، وشدد على أن الهدف من البرنامج هو أن يستطيع القاضى إدارة ملف القضية، وليس التحكم فيها، متمنيًا لهم كل التوفيق.

ويعُد البرنامج واحد من حزمة البرامج التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تدريب العاملين بالدولة ورفع كفاءة أجهزة الدولة، إلى جانب أنه نتاج التعاون المُثمر بين الأكاديمية ومجلس الدولة.

وحرصت الأكاديمية الوطنية للتدريب على إعداد برنامج تدريبى يتلاءم مع الخلفيات العلمية والعملية للمستشارين، وتدور محاور الدراسة بالبرنامج حول مهارات العرض والتقديم والتواصل الفعال والتفاوض، والذكاء العاطفى والاجتماعى، وإدارة الأزمات وبناء فرق العمل، إلى جانب المراسم والبروتوكول والإتيكيت وآداب العمل والمكاتبات الرسمية وكتابة التقارير، وأخيرًا رؤية مصر 2030 والموازنة العامة للدولة والتخطيط الاستراتيجى والتحول الرقمى، والتعامل مع وسائل الإعلام وأجهزة الرأى العام.

يذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى شهر نوفمبر 2020، وبدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر الماضى وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظرى، و3 أشهر تدريب ميدانى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.