طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة أمام سونيديب بطل النيجر

نجح طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحراز الهدف الأول في شباك بطل النيجر، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، حيث نجح في وضع فريقه بالمقدمة أمام سونيديب بطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت بداية المباراة بضغط من جانب الأهلي، خاصة من الجبهة اليسرى التي يتواجد فيها علي معلول ويعاونه وليد سليمان وطاهر محمد طاهر، وشنت أكثر من هجمة على مرمى سونيديب.

وهدد أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي مرمى سونيديب بطل النيجر في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى، ووواصل الأهلي ضغطه على مرمى الضويف الذي ظل اللعب في وسط ملعبه.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول، أليو ديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأيمن أشرف وسعد سمير وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

ووصل فريق الأهلي ملعب "الأهلي we السلام" استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والي يدخلها الأهلي بروح عالية بعد الفوز في موقعة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر، حيث يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .

ورغم نتيجة الفوز في موقعة الذهاب بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إلا إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة وادي دجلة في الدوري قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر.

وعقد الجهاز الفني العديد من المحاضرات والحصص التدريبية البدنية والفنية لتجهيز اللاعبين للمباراة التي يتطلع خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل سلبيا في أخر ظهور للفريق ببطولة الدوري .