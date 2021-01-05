برباعية نظيفة.. الأهلي يسقط سونيديب ويتأهل لدور المجموعات الأفريقي

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفو على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلي we السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

وجاءت بداية المباراة بضغط من جانب الأهلي، خاصة من الجبهة اليسرى التي يتواجد فيها علي معلول ويعاونه وليد سليمان وطاهر محمد طاهر، وشنت أكثر من هجمة على مرمى سونيديب.

وهدد أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي مرمى سونيديب بطل النيجر في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى، وواصل الأهلي ضغطه على مرمى الضيوف الذي ظل اللعب في وسط ملعبه.

وسجل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هدف تقدم فريقه على سونيديب بطل النيجر في الدقيقة 13 من عمر المباراة، من عرضية سحرية من وليد سليمان ضرب بها دفاع سونيديب.

وشهدت الدقيقة 17 طرد كارلوس دجرام حارس مرمى سونيديب بسبب عرقلة أحمد ريان بعد انفراده بالمرمى ومراوغة الحارس، وشارك بدلا منه الحارس البديل المصطفى موسى.

وأهدر محمد شريف لاعب الأهلي فرصة خطيرة لتعزيز تقدم فريقه في الدقيقة 34 بعدما استلم الكرة في ظهر دفاع سونيديب ولكن سددها بعيدة عن المرمى.

و سجل وليد سليمان لاعب الأهلي هدف فريقه الثاني في مرمى سونيديب بطل النيجر في الدقيقة 37 من عمر المباراة، من تمريرة سحرية من علي معلول من الجبهة اليسرى، فيما أهدر حمدي فتحي فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

واستمرت سيطرة الأهلي على مرمى سونيديب في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، مستفيدا من الفروق الفنية بين الفريقين ولعب بطل النيجر بـ10 لاعبين من الدقيقة 18 بعد طرد حارس مرماه.

وشهدت بداية الشوط الثاني إجراء الأهلي 3 تغييرات بنزول محمود كهربا وأيمن أشرف وأكرم توفيق وخروج كلا من محمد شريف وعلي معلول وحمدي فتحي.

وشهدت الدقيقة 61 خروج طاهر طاهر ونزول محمد مجدي أفشة ، فيما تحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 65 نتيجة عرقلة أحمد ريان من من قبل حارس مرمى سونيديب، وسجل منها بدر بانون الهدف الثالث للأهلي والأول له بالقميص الأحمر، وغادر بعد تسجي الهدف بدقيقة الملعب عقب استبداله ونزول سعد سمير بدلا منه، لتشهد الظهور الأول لسعد مع الأهلي هذا الموسم سواء محليا أو إفريقيا.

وأهدر لاعبو الأهلي اكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة الحصيلة التهديفية، بسبب التسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف شعور اللاعبين بالراحة بعد حسم التأهل إلى دور المجموعات ولشعورهم بعدم وجود خطورة من الفريق الضيف.

وسجل محمود كهربا هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 91 من عمر المباراة قبل أن تنتهي بفوز المارد الأحمر برباعية وتأهله لدور المجموعات الإفريقي.