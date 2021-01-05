الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص التهاني الى الحبر الجليل نيافة الانبا مارك أسقف كنائس باريس وشمال فرنسا وإلى الأب الجليل الدكتور جرجس لوقا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشاتني مالبري والأب الجليل يوسف اسطفانوس وشعب الكنيسة الأشقاء الاحباب وجاء في نص التهنئة الآتي:

"بكل الفرح والسرور والمحبة يتقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام والذى كان مولده بشرى خير وسلام للإنسانية جمعاء ورسالة حق لارساء العدل والمساواة ونشر المحبة والسلام ونتقدم إلى كافة شعب الكنيسة الشقيق بخالص التهاني بهذه المناسبة العظيمة داعين الله سبحانه وتعالي ان يكون العام الجديد عام خير وبركة.

"وسيظل التاريخ دوما يسجل بحروف من نور المواقف الوطنية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على الوطن والدفاع عنه برعاية الانبا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومصر قوية بوحدة شعبها العظيم من خلال وحدة الهلال مع الصليب النسيج الوطني الواحد وتحيا مصر بشرفاء الوطن مع خالص تمنياتنا لوطننا الحبيب بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وكل عام وانتم بخير.