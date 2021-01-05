صربيا تعيد اكتشاف كنوز مصر السياحية

قامت مجموعة مختارة من السفراء ورؤساء بعثات المنظمات الدولية والمسؤولين الصرب السابقين بقضاء عطلة رأس السنة في مصر، بتنظيم من سفارة مصر في بلجراد بالتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والبيئة ومحافظة البحر الأحمر.



وقال سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلي ، إن الزيارة كانت فرصة ممتازة لاستكشاف التوجه المتمثل في دمج السياحة الثقافية والبيئية مع سياحة المنتجعات الشاطئية المتاحة للزوار من صربيا طوال العام في جميع المواقع نظرًا للمناخ المعتدل الذي توفره مصر في الشتاء، استفادة من خط سير الطيران المنتظم الذى توفره إير كايرو بين الغردقة وبلجراد.



وفى إطار استكشاف مبادرة [email protected] قام الزوار برحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون، باعتبارها من أقرب الجزر المحمية إلى الغردقة، استمعوا خلالها إلى عرض متكامل لجهود تعزيز ودعم المحميات الطبيعية و السياحة البيئية في مصر بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ومن ناحية أخرى، سلطت رحلة ليوم واحد إلى الأقصر من الغردقة، التي تضمنت زيارات إلى معبد الكرنك ووادي الملوك، الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج لجوانب السياحة الثقافية التي ركزت عليها زيارة نائبة الوزير لشئون السياحة "غادة شلبى للسياح الوافدين إلى منطقة البحر الأحمر، على النحو الذى يبرزه شعار experienceegypt @ الذى أطلقته الهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.



وأتيحت للزوار فرصة القيام بجولة في الغردقة استضافها اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بما في ذلك متحف المدينة الذي تم افتتاحه مؤخرًا حيث ألقى المشاركون نظرة شاملة للحضارة المصرية من العصور الفرعونية القديمة إلى تأسيس مصر الحديثة، بالإضافة إلى زيارة كاتدرائية القديس شنودة، ومسجد الميناء، بالإضافة إلى "حلقة السمكة" التقليدية، وهو ما أتاح لهم استكشاف حياة السكان المحليين بالمدينة.



ونوه سفير مصر في بلجراد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد -19 باعتبارها أساسية لطمأنة السياح والبناء على المشاركة المثمرة لمصر كدولة شريكة في معرض بلجراد الدولي للسياحة الأخير الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.