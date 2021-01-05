أعلنت السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار ٨٠٧ ركاب درجة ثانية عادية من القاهرة للمنصورة بين محطة الرجدية ومحلة روح تلاحظ خروج دخنة من سقف العربة الأولى خلف الجرار. وقام السائق بتنفيذ التعليمات والوقوف على رصيف محطة شبشير الحصة وتأمين العربة وإخماد الدخنة بطفايات القطار وأستمر القطار برحلته بعد ترك العربة بمحطة محلة روح. وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لتحديد سبب الدخنة، وأسفر ذلك عن تأخير القطار ٤٠ دقيقة بالاسباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكك الحديدية تعلن السيطرة على حريق قطار المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.