في احتفالية عيد الميلاد.. رئيس الطائفة الإنجيلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودات عظيمة لصالح البلاد

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وقدم القس إندريه زكي الشكر للرئيس السيسي للإجراءاتِ التاريخيةِ بتقنينِ أوضاعِ الكنائسِ؛ حيثُ تمَّ تقنينُ أوضاعِ 315 كنيسةً ومبنى خدمات، تابعةً للطائفةِ الإنجيليةِ بكافةِ مذاهبِها، منذُ أنْ بدأتْ أعمالُ لجنةِ تقنينِ أوضاعِ الكنائسِ عامَ 2017. ونشكرُ فخامتَهُ أيضًا على صدورِ قانونِ إنشاءِ هيئةِ أوقافٍ للكنيسةِ الإنجيليةِ. وهو ما يعكسُ إيمانَه الراسخَ بقِيَمِ المواطنةِ والعيشِ المُشتَرَكْ.
وتابع قائلا، نشكرُ الدولةَ المصريةَ على اهتمامِها بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ للمسيحيينْ، والذي تناقِشُهُ الكنائسُ المصريةُ في هذِهِ الفترةِ معَ وزارةِ العدلْ، كمَا وجِّهُ خالصَ الشكرِ للرئيس السيسي لتهنئتِهِ لنا بالعيدِ وإيفادِه السيدْ مُحمَّدْ نجمْ، أمينِ رئاسةِ الجمهوريةِ، للتهنئةِ بالعيدْ.
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كذلك قدم الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيسِ الوزراءِ، الذي هنَّأنا بالعيد، والحكومةَ المصريةَ بكاملِها لما قامتْ بهِ من إجراءاتٍ وقراراتٍ لمواجهةِ أزمةِ فيروس كورونا، والحرصِ على صحةِ وسلامةِ المواطنينْ. ولكافةِ الأطقمِ الطبيةِ والعاملينَ بالقطاعِ الطبيّ، كلٌّ في موقِعِه، لجهودِهِم المضنيةِ في مواجهةِ جائحةِ كورونا.
وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لفضيلةَ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخَ الأزهرْ، الذي أرسلَ لنَا تهنئةً بالعيد، وقداسةَ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريركَ الكرازةِ المرقسيةْ، الذي أرسلَ أيضًا برقيةَ تهنئةْ، والدكتور مُحمَّد مختار جمعة، وزيرِ الأوقاف، والسفير سامح شكري، وزيرِ الخارجيةْ، والمهندس طارق أحمد المُلَّا، وزيرِ البترول والثروةِ المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرةِ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصاديةْ، والمستشار عُمَر مروان، وزيرِ العدل، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرةِ الثقافة، واللواء محمود توفيق، وزيرِ الداخليةْ، والذي أنابَ عنهُ سيادةَ اللواء أشرف حسني، للتهنئةِ بالعيد، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرةِ البيئةْ، والدكتور أشرف صبحي عامر، وزيرِ الشبابِ والرياضة، والدكتور هشام أنور توفيق، وزيرِ قطاعِ الأعمالِ العام، والسيد أسامة هيكل، وزيرِ الدولةِ للإعلامِ، ومرزوق القَصِير، وزيرِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزيرِ شئونِ المجالسِ النيابية، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية مقدما الشكر أيضا للمحافظين الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
ونوه الدكتور القس إندريه زكي في كلمته إلى أن السيد المسيح جاء بالأمل والرجاء للإنسانية التائهة الباحثة عن المعنى، وأن احتفال العيد يأتى وسط انتشار كورونا، ولا يخفى عليكم اليوم أننا نحتفل بعيد الميلاد وسط أجواء لم نختبرها من قبل، إذ تسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم في خسائر كثيرة في الأرواح، كما أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية اجتاحت بلدان كثيرة.
وتابع "نشكر لله من أجل بلادنا، ونشكر الله لأجل القيادة السياسية وحكومة بلادنا الذين اتخذوا قرارات حكيمة وصائبة وتوفير كافة سُبل الرعاية اللازمة للمصابين".
وذكر رئيس الطائفة الإنجيلية أن لديه رجاء كان في تدخل الله، لأنه يعطى الجميع معنى للحياة، وان الميلاد يعطى معنى للحياة، وذلك يأتى من خلال أعمال الرحمة.
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