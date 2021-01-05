عبد العاطى يناقش مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات سد النهضة 

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى، والذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية.





وأعرب الدكتور عبد العاطى، عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين. وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

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