الرئيس السيسى يهنئ مسيحيى مصر بالخارج بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الثلاثاء: "الإخوة والأخوات مسيحيى مصر بالخارج، يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وأضاف الرئيس: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كى أعرب عن خالص تمنياتى لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل السعادة والخير، وأن يُنعم على مصرنا الغالية بدوام الرفعة والرخاء".