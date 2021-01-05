وزير الخزانة الأمريكى: مصر شريك حيوى للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - يزور مصر حاليا وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، لتعزيز الإلتزام الأمريكى الممتد تجاه مصر، ولمناقشة الجهود الجارية لتسهيل الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبى، ولاستكشاف مجالات المزيد من التعاون الاقتصادى والأمنى.





وخلال زيارته، التقى الوزير منوشين بالرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزيرالخارجية سامح شكرى، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

وشدد الوزير منوشين فى رحلاته إلى مصر والسودان على الحاجة إلى حل عادل لنقاط الخلاف العالقة، للتوصل إلى إتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبى، بما يحفظ حقوق مصر والأطراف الأخرى.

كما أعرب عن ترحيبه بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المزدهرة، وتطلعه إلى استعادتها لمستويات ما قبل الوباء فى المستقبل القريب.

وناقش الوزير الممارسات الأمريكية المُثلى فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد صرّح الوزير ستيفن منوشين تعقيبا على زيارته، قائلاً: "إن مصر شريك حيوى للولايات المتحدة، وهو ما يتضح من تواجد أكثر من 1200 شركة أمريكية نشطة هنا، وكذلك من نمو إجمالى التبادل التجارية بنسبة 46% خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف منوشين: "أشكر الرئيس السيسى على حرارة الاستقبال وعلى اجتماعاتنا المثمرة، لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادى والأمنى".