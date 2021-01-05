على عبدالعال ينعى شقيق النائب عزت المحلاوى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، شقيق النائب عزت المحلاوى الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، شقيق النائب عزت المحلاوى الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء. وقال عبدالعال، فى برقية العزاء: "نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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