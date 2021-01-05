أمير الكويت يهنئ السيسى وقادة الخليج بمناسبة توقيع بيان العلا

جدة - نرمين السيد - بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، برسائل تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، بمناسبة توقيع بيان العلا.





وأعرب الشيخ نواف الأحمد، خلال رسائل التهنئة- عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا، والبيان الختامى للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى استضافتها السعودية، والذى يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجى والعربى وتماسكه فى ظل الظروف الحرجة والمستجدات التى تعيشها المنطقة والعالم، وإيذانا باستهلال صفحة مشرقة فى العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن، وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة. واستذكر أمير الكويت، فى الوقت ذاته الجهود والمساعى الخيرة والبناءة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة، وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية، شاكرا المولى تعالى على لم الشمل الخليجى، وسائلا البارى عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها، وتحقيق كل ما تنشده من رقى وازدهار.

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