صور.. الطائفة الإنجيلية تختتم صلوات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس راعى الكنيسة. وحضر محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية موفدا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور الصلاة التى تضمنت مجموعة كبيرة من الترانيم والعظات والقراءات الإنجيلية.

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