السكة الحديد توضح سبب تعطل قطار 807 بالغربية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تعطل أحد قطارات القاهرة المنصورة، أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد تصاعد دخان من إحدى عربات القطار.





وأعلنت السكة الحديد فى بيانها، أنه أثناء مسير قطار 807 ركاب درجة ثانية عادية من القاهرة للمنصورة بين محطة الرجدية ومحلة روح، تلاحظ خروج دخنة من سقف العربة الأولى خلف الجرار. وأشارت الهيئة إلى أنه على الفور نفذ السائق بتنفيذ التعليمات وتوقف على رصيف محطة شبشير الحصة، لتأمين العربة وإخماد الأدخنة بطفايات القطار. وأكد هيئة السكة الحديد أن القطار المذكور استمر برحلته بعد ترك العربة بمحطة محلة روح، وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لتحديد سبب الدخنة، وأسفر ذلك عن تأخير القطار 40 دقيقة.

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