وفيات ومصابون.. الخارجية تتابع حادث انقلاب حافلة تقل 16 مصريا في تبوك بالسعودية

أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها ١٦ مواطنًا مصريًا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وتواصلت القنصلية العامة فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن والوقوف على ملابسات الحادث. وتستمر في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.