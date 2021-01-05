بعد توقيع مصر اتفاق المصالحة مع قطر.. وزير مالية قطر يصل للقاهرة على متن طائرة خاصة ووفد رفيع المستوى

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محمد سياف - ابو ظبي - وقعت مصر اليوم على بيان العلا بشأن اتفاق المصالحة مع قطر، وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم عن وصول سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى القاهرة، عقب حضوره القمة الخليجية التي أقيمت اليوم في المملكة العربية السعودية والتوقيع على بيان المصالحة العربية.

اتفاق المصالحة مع قطر.. وزير مالية قطر يصل للقاهرة على متن طائرة خاصة

كما ثمنت مصر الجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة في تحقيق وحدة الصف العربي، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية، كما قامت السعودية بالأمس وقبل بدء أعمال القمة الخليجية بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع الشقيقة قطر، وكان استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر اليوم استقبالاً حميمياً، حيث استقبله بالأحضان واصطحبه في رحلة بسيارته الخاصة.

وبعد توقيع مصر على اتفاق المصالحة مع قطر اليوم، وصل وزير مالية قطر لمطار القاهرة على متن طائرة خاصة ووفد رفيع المستوى، قادماً من الدوحة، وذلك في أول رحلة جوية من قطر لمصر منذ 2017، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، وقيل أن الهدف من الزيارة حضور إحدى الفعاليات.

تقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا قطريا مكونا من 9 أشخاص يرأسه الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري، قادما من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات، لحضور إحدى الفعاليات بالقاهرة.

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وذكرت مصادر أنه تم استقبال طائرة وزير المالية القطري فب موقع 14 على مدرج مطار القاهرة الدولي، وكانت الطائرة قادمة من الأجواء السعودية، بعد فتح الحدود بين البلدين.