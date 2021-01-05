انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار خفيفة وشبورة تصل إلى حد الضباب .. ننشر حالة الطقس غدًا الأربعاء وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي، بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 6 يناير 2021 على المدن والمحافظات المصرية، وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد غدًا، طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، بجانب سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وتكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على مناطق أخرى.

حالة الطقس

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد من المتوقع أن تشهد الطقس التالي:

على الوجه البحري والقاهرة: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح ستهب معتدلة.

على السواحل الشمالية: من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار، طقس مائل للدفء، بارد خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح معتدلة.

على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل وهبوب الرياح معتدلة.

شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

أماكن سقوط الأمطار والشبورة الكثيفة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية للبلاد سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30%، كما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة كذلك غدًا الأربعاء وفقًا للتوقعات، سقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة بنسبة 30%.

وأكدت الهيئة على أن بعض المناطق كالوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وكذلك وسط سيناء، خاصة المناطق الزراعية والطرق الصحراوية السريعة من المتوقع أن تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، والتي ستصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، لهذا أكدت الهيئة العامة للأرصاد على السائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، خاصة في المناطق التي قمنا بالإشارة إليها.

حالة البحرين

أما عن حالة البحرين “الأحمر والمتوسط”، فقد جاءت وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد في التقرير اليومي كالتالي:

من المتوقع أن تتراوح حالة البحر المتوسط بين الخفيف والمعتدل، على أن يصل ارتفاع الموج بين المتر والمتر ونصف، وهبوب الرياح السطحية شمالية شرقية. من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر ونصف إلى المترين وهبوب الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 23 13 الإسكندرية 22 12 طنطا 22 12 مطروح 20 10 دمياط 21 13 السويس 22 12 نخل 20 05 مرسى علم 24 15 أسيوط 25 10

بيان الأرصاد