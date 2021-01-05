انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر egcovac mohp gov eg والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية موقع egcovac mohp gov eg للحجز في منظومة تسجيل الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن لقاح سينوفارم الصيني ثبت فاعليته بنسبة 86% وتم اعتماده في 3 دول وهم الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، بعد إجراء التجارب عليه، مشيرةً تم الاتفاق على شحنات أخرى من اللقاح، سوف تصل لمصر تباعًا.

وعن الفئات المستحقة لتلقي لقاح كورونا، كشفت الوزيرة أن الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس تأتي في المقدمة، ويليهم الأطقم الطبية بشكل عام، ثم مرضى الأمراض المزمنة ( السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، …)، ومرضي الأورام، وكبار السن.

وأشارت الوزيرة إلي أن تلقي اللقاح الجديد يستلزم موافقة كتابية من الشخص، علي أن يتم تطعيمه على جرعتين، بينهما 21 يومًا.

وفي سياق متصل فقد أعلنت وزارة الصحة عن أماكن توزيع لقاح فيروس كورونا في جميع محافظات مصر.

طريقة التسجيل للحصول على اللقاح عبر موقع egcovac mohp gov eg

‏

كما أوضحت الوزارة، طرق التسجيل للحصول على اللقاح والمتمثلة في الآتي:

يقوم المواطن بالتسجيل في الموقع الإلكتروني eg covac mohp gov eg .

يتوجه المواطن لتلقي جرعات اللقاح في الموعد والمكان المحدد له.

يتوجه إلى مكتب التسجيل الإلكتروني لمراجعة البيانات والتحقق من المستندات المطلوبة واستلام الموافقة المستنيرة.

يتم شرح مضمون الموافقة المستنيرة وبعدها يتم استكمال البيانات الأساسية بالكارت.

الذهاب لعيادة التطعيم الخاص بالجرعة الأولى لتلقى الجرعة الأولى.

التوجه إلى نفس المكان المخصص له لتلقي الجرعة الثانية بعد 21 يوم.

جدير بالذكر أن لقاح “سينوفارم” يعمل عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا.