110علي انشاء الزمالك

تأسس نادي الزمالك في 1911 على يد "البلجيكي جورج" تغير الاسم بعد ذلك بعامين إلى نادي المختلط سمي النادي في عام 1941 على اسم الملك فاروق الأول وأصبح يعرف باسم نادي فاروق الأول.

بعد ثورة 23 يوليو غيرة اسم النادي مرة أخرى إلى اسمه الحالي وهو نادي الزمالك يحمل النادي منافسة طويلة الأمد مع الأهلي وتسمى مبارياتهم بمباريات القمة، أو "ديربي القاهرة".

ويمتلك في رصيده من البطولات المحلية والقارية حيث يمتلك 12دوري مصري و27 بطولة كاس و6بطولات افريقية و4القاب في بطولة السوبر ومرة واحدة ببطولة الكنفيدرالية الإفريقية مرة واحدة وكأس السوبر المصري السعودي مرتين.

ودوري منطقة القاهرة 14 مرة وكأس السلطان حسين مرتين،ويعد المنافس التقليدي للفارس الأبيض نادي الزمالك .

وعلى مستوي العالم العربي فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين.

حيث إجمالي فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة بين محلية وقارية ليصبح واحداً من أكثر الأندية فوزاً بالبطولات في الوطن العربي.

القلعة البيضاء تمتلك قاعدة جماهيرية عريقة منذ بدء نشأتة عبر مر العصور من اطفال ورجال ونساء .

يبلغ عدد أعضاء النادي 85590 عضو.

يمارس النادي عدة أنشطة رياضية أخرى غير كرة القدم مثل كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وغيرها وحقق النادي عدد من الإنجازات في هذه الألعاب.

في هذه الفترة بين 2013-2005 هبط مستوى النادي كثيراً ولم يستطع الفوز بالبطولات إلا في عام 2008 عندا حقق كأس مصر وهو أكبر إنجاز له في تلك الفترة.

واستمر مستوى الزمالك بالهبوط حيث شهدت الفترة عدم إستقرار إداراي في النادي منذ تولي مرتضى منصور رئاسة النادي في 2005 لم يستمر المجلس طويلاً ليأتى مجلس معين برئاسة مرسي عطا الله لإدارة النادى قبل أن يعود مرتضى منصور من جديد لرئاسة المجلس مرة أخرى الذي شهد العديد من القضايا المنظورة في المحاكم بحل مجلس الإدارة وإعادته من جديد، وتدخل المجلس القومي للرياضة حيث يقوم بتعيين مجلس برئاسة محمد عامر لمدة عام قبل أن يتم إجراء انتخابات في مايو 2009أسفرت عن انتخاب ممدوح عباس رئيساً للنادى ثم حل مجلس ممدوح عباس عام 2010 بعد حصول مرتضى منصور على حكم قضائى يفيد بتزوير الانتخابات، وفي عام 2020 تم عزل مرتضي منصور واولادة من نادي الزمالك وذلك بسبب فساد مالي.

واخر بطولاتة في فبراير 2020 حصل علي السوبر المصري ،وخسر امام النادي الأهلي في النهائي الأفريقي الذي جمع بينهم و التي انتهت المباراة بنتيجة2/1 ،وخسر امام فريق طلائع الجيش في نصف النهائي لكأس مصر والتي انتهت بنتيجة 3/1.

