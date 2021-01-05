يسقط حقه فى المكافأة.. تعرف على عقوبة النائب الغائب فى مجلس النواب

بعد اقتراب موعد جلسات برلمان 2021 حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الإجراءات الخاصة بحضور الجلسات وعقوبة النواب المتغيبين عن الحضور والتى نسردها فى سياق التقرير التالي.

حددت المادة 362 فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

يسقط حقه فى المكافأة

كما أنه لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

أما إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفيما يخص مغادرة مجلس النواب فى حالة وجود سبب طارئ يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

تقرير بالحضور والغياب

كما يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

أما النواب الموفدين فى مهام تابعة للمجلس، تنص المادة 365 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب :" يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها"