عمرو دياب يتصدر "التريند" بقصة حب جديدة.. تعرف على التفاصيل

أشعل عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إنتشار العديد من الأنباء حول دخوله في قصة حب جديدة، حيث ضجت منصات السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية بصور الهضبة عمرو دياب مع إحدى الفتيات.

عمرو دياب في علاقة عاطفية جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنان عمرو دياب بصحبة فتاة أجنبية، لتثير تلك الصورة جدلًا واسعًا على نطاق واسع، حيث بدأ العديد من النشطاء إختلاق التفاصيل وسردها ليؤكدوا أن عمرو دياب دخل في علاقة جديدة بعد صدامه الكبير الذي وقع بينه وبين الفنانة دينا الشربيني.

دوت الخليج رصد القصة وراء تلك الصور المنتشرة حديثًا، حيث اتضح أن تلك الفتاة هي ملكة جمال لاتفيا السابقة وتدعى كارولينا زوبروفا، من أشهر مدونات الموضة على السوشيال ميديا. طلبت من عمرو دياب التقاط سيلفي معه أثناء تواجده في دبي للاحتفال برأس السنة، ليلبي لها الأخير طلبها، حيث أنه يعتاد على إلتقاط الصور مع معجبيه بنفسه، وهناك صورة أخرى تدل على التقاط العديد من الفتيات الأجانب صورًا مع عمرو دياب وأن الأمر يتجاوز هذا الأمر. عمرو دياب إلى العالمية

أعلنت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، وصول ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" إلى العالمية، حيث استطاع الألبوم أن يحتل المركز الأول عبر تطبيق الموسيقى العالمي "آيتيونز".

وكان قد حقق ألبوم عمرو دياب الجديد نجاحًا ساحقًا منذ الوهلة الأولى، ليحتل عرش "التريند" عبر تطبيقات السوشيال ميديا المختلفة لأيام طويلة منذ طرحه على الساحة.