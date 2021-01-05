إحسان عبد السلام لـ دوت الخليج: وعي الشعب هو الفيصل للنجاة من أزمة كورونا.. والدولة لم تقصر

قالت النائبة إحسان عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن حجم الكارثة التي واجهت كل دول العالم بجائحة كورونا، كان كبيرًا وسعت الكثير من الدول احتواء الأزمة بطرق مختلفة وفقًا لظروفها، وهو ما لاحظناه عند انتشار الموجة الأولى من الوباء، وهو إن كثيرًا من الدول المتقدمة فشلت في التصرف بطريقة منظمة مما أدى لارتفاع الحالات بمئات الالاف في دول لديها تقدم طبي.

إحسان عبدالسلام: تكافل وكرامة حمى الأسر المتأثرة بكورونا

وأشادت النائبة إحسان عبد السلام، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بجهود الدولة المصرية وتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي تزامنت مع بداية الأزمة ليس فقط في المجال الصحي، ولكن في كافة المجالات، مشيرة إلى إنه فى الوقت الذى كانت كل دول العالم تعاني من نقص السلع لم نجد مثل هذه الأزمات في مصر، ولم تظهر أى مشكلة من ناحية السلع الاستهلاكية الأساسية، بل تم توفير معاش تكافل وكرامة للأسر المتضررة في الوقت الذى كانت معظم الدول تنهار أقتصاديا.

وأوضح عضو مجلس النواب، إحسان عبد السلام، أن الدولة وجهت مجهودات المنظومة الصحية، من توفير السرائر بالمستشفيات العامة والحكومية، وتوفير بروتوكول علاج معتمد من منظمة الصحة العالمية، لكافة الحالات ويتم صرفة بالمجان وفرض عدد من الاجراءات الإحترازية من شأنها تقليل الاختلاط لمنع انتشار الوباء، مشيرة إلى أنه وفي الوقت الحالي مع انتشار الموجة الثانية من الوباء، نلاحظ التحركات السريعة للدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة لاحتواء الأزمة منذ بدايتها، حيث تم إطلاق مبادرة ١٠٠ مليون صحة برعاية السيد رئيس الجمهورية لمتابعة كافة حالات العزل المنزلى.

إحسان عبدالسلام: الدولة لم تقصر

وأضاف عضو مجلس النواب، إحسان عبدالسلام، خلال حديثه لـ دوت الخليج، تمت مساعدة بعض شركات إنتاج الأكسجين، وإعادة تشغيلها لتفادى الأزمة العالمية في نقص الاكسجين، وتم عمل منظومة مميكنة وغرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة، وغرف عمليات فرعية بالمحافظات؛ للمتابعة اللحظية لحالات نقص الأكسجين في المستشفيات وتوفير تانكات أكسجين، وأنابيب عند الحاجة، وتم توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، للفئات الأكثر تضررًا من المرض في محاولة من الدولة للحفاظ علي أرواح ابنائها.

وأكدت النائبة إحسان عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة الحالية، في تخفيض نسب العمالة، في الوزارات والجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، وخطة الدولة في فرض ارتداء الكمامات ومحاولات الدولة المضنية، في الحد من الإزدحام فى الأسواق والأماكن العامة، هي في صالح المواطنين وتنبيه هام للمواطنين بخطورة الأزمة ويتبقي وعى الشعب هو الفيصل الوحيد في نجاتنا من تلك الازمة.