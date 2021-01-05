على الدين النجار وعبدالنبى يخوضان جولات مكثفة للمساهمة فى توفير احتياجات الدائرة بالشرقية

النائب على الدين النجار وعلاء عبد النبى بالمستشفى- أرشيفية

خاض عضو مجلس النواب، على الدين النجار، والنائب علاء عبدالنبى، عددًا من الجولات الميدانية المتكررة، داخل دائرة (فاقوس – كفر صقر وأولاد صقر) بالشرقية، للوقوف على أهم التطورات الأخيرة المتعلقة بالدائرة، ومعرفة أبرز الملاحظات وتقديم الدعم للمواطنين. على الدين النجار وعلاء عبد النبى فى جولة تفقدية وعلمت دوت الخليج، أن على الدين النجار، عضو مجلس النواب، برفقة النائب علاء عبدالنبى، قد توجهوا إلى مستشفى فاقوس العام، والمخصصة للعزل الصحى بمحافظة الشرقية، لمعرفة آخر التطورات، والوقوف على أبرز الاحتياجات، لتقديم المساهمة فى هذا الشأن. على الدين النجار: نمارس دورنا الرقابى وقال النائب على الدين النجار، عضو مجلس النواب:" من منطلق دورنا الرقابي تم زيارة مستشفى فاقوس العام، برفقة النائب علاء عبدالنبي، لتفقد الأنظمة الصحية والإطلاع على القوة الاستيعابية للعزل والتأكد من توافر الأكسجين وكامل متطلبات العزل الصحى".

وتناول اللقاء الذى جمع النائبين رفقة مدير المستشفى، الدكتور صلاح حسن، كافة النواقص الخاصة بالمستشفي اللازم توافرها، ووعدوا بتوفيرها فورا.

وقدم النائبين مقترحًا يتضمن محاولة إنشاء محطة توليد أكسجين، بمستشفى الحميات لتغذية الإثنين معا وسيتم توفير عدد ٥٠ منظم أكسجين؛ للحالات الطارئة كما شدد على الأطقم الصحية بضرورة توفير سبل الرعاية الصحية لكافة المرضى.

سعى على الدين النجار، عضو مجلس النواب، عن دائرة فاقوس، وكفر صقر وأولاد صقر بالشرقية، إلى دعم الدائرة بالاحتياجات الممكنة، حيث يسعى إلى توصيل الصرف الصحى إلى القرى الأكثر احتياجًا، وفى القلب منها مسقط رأسه " أكياد" التى تتكدس سكانيًا، ولكنها تفتقر إلى وجود صرف صحى، منذ وقت بعيد. وكان على الدين النجار، عضو مجلس النواب، قد حالفه التوفيق بعد منافسة شرسة على مقعد الكرسى الثالث، بالدائرة السادسة بالشرقية، والتى تتنوع بها التركيبة السياسية حيث تضم النائب الشاب إمام منصور، وعضو مجلس النواب السابق، علاء عبد النبى، واللواء على الدين النجار.

وأكد النائب على الدين النجار، فى تصريق سابق لموقع دوت الخليج، عند تسلم كارنية العضوية، إنه عازم على تقديم العون إلى أبناء دائرته، والعمل على حل مشاكلهم، كما أكد أنه يسعى الانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الدين النجار وعبدالنبى يخوضان جولات مكثفة للمساهمة فى توفير احتياجات الدائرة بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.