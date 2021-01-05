وزيرة التضامن: 3 ملايين و800 ألف أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدى

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن سمة الوقت الحالى التركيز على قواعد البيانات، لافتة إلى أن الأسر تستفيد بالدعم النقدى والرعاية الصحية والصحة الإنجابية وإلحاق الأطفال بالتعليم".
وتابعت: "ده برنامج تنموى وليس إحسانى"، لافتة إلى أن جائحة كورونا جاءت بخسائر اقتصادية، مشيرة إلى تدخل الدولة لمساعدة الأسر فى ظل تداعيات الأزمة.
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