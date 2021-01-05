تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرا لتفنيد قرارات البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأكدت التنسيقية، فى تقريرها أن القرار اشتمل على عدة مغالطات، نقلت صورة مضللة عن مصر، والدستور المصرى يدحض بنصوصه مثل هذه الادعاءات، ويوافق تمامًا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

فى البداية فإن مصر أخذت على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان بمعناه الشامل، ففى مجال الصحة، نصت المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص وإطلاق المبادرات التى عالجت ملايين من المصريين.

أما فى مجال التعليم، نصت المادة 19 من الدستور على أن التعلم حق لكل مواطن، إلى جانب تطوير جودة التعليم.

أما الحق فى السكن، كفلت الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحة طبقا للمادة 78 من الدستور، وأنجزت الجولة بالفعل العديد من المشروعات للقضاء على العشوائيات والسكن غير الآمن، إضافةً إلى توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالحق فى حرية الاعتقاد، كفل الدستور المصرى حرية الاعتقاد على إطلاقها طبقا للمادة 64 من الدستور، ونص دستور 2014 فى مادته 75 على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وأخيرًا، فيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسرى والتعذيب، فكفل الدستور المصرى بالمواد المذكورة فى باب الحقوق والحريات، الكثير من النصوص التى تضمن الحق فى الحرية والتى تعتبر التعذيب جريمةً لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 52 من الدستور.

كما رد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كتاب أصدره بعنوان "عن الاختفاء القسرى فى مصر بين الادعاء والحقيقة"، على جميع التضليلات التى تنشر عبر جماعات ظلامية، وأثبت المجلس بالدليل عدم صحة هذه البيانات.

ويرد التقرير أيضًا على المحاكمات العسكرية وتوضيح نطاق عملها، وعن عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغاءها، وعن أوضاع السجون فى مصر وما يثار حول هذه الأفكار من مغالطات، وبذلك يكون التقرير شاملًا لكل الادعاءات المختلقة حول مصر وحقيقة الأوضاع فيها.

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