موجز السوشيال ميديا.. شيكابالا يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الزمالك.. و مصطفى شعبان يظهر بلوك شبيه لحماقي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:.

احتفلت الاعلامية شيما صابر بعيد ميلاد زوجها رامي صبري لاعب فريق إنبي.

ونشرت شيما صابر صورة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة "٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١ كل عيد ميلاد و انت حبيبي".

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بمرور 110‪ عاما على تأسيس القلعة البيضاء.

وغرد شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏تاريخ كبير يحكي عليه .. ١١٠ سنة فاتوا وعدوا عليه احكي واقول واغني نادي الزمالك يا عمري‎#110_سنه_زمالك".

احتفل الفنان احمد فهمي بعيد ميلاد زوجته، هنا الزاهد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر احمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد وعلق عليها قائلا "كل سنة وانتى طيبه يا حبيبتي".

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفى شعبان في الصورة بلوك جديد وعلق عليها قائلا "وبعدين" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "طالع شبه حماقي" و "يتوب علينا ربنا" و "شكلك بقا صغير" و "بحسبك حماقي" و " قالب علي حماقي ليه".ي