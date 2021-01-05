وزيرة الصحة: مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف لمواجهة وباء كورونا

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

كما هنأت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطقم الطبية من الإخوة المسيحيين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جميع الإخوة الأقباط بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.

وبحسب بيان للوزارة أكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصري العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.