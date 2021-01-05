انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية المصرية.. وفيات وإصابات بين مصريين في حادث السعودية اليوم والعمل جاري لنقل جثامين المتوفين لمصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً منذ قليل نقلته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حول الحادث الذي وقع اليوم في المملكة العربية السعودية وبالتحديد على بُعد نحو 310 كيلو متر من مدينة تبوك السعودية.

الخارجية المصرية.. قتلى وجرحى مصريين في حادث السعودية اليوم

وأكد مساعد وزير الخارجية الخاص بشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو محمود عباس، أن القنصلية تقوم بمتابعة حدث السعودية الذي وقع اليوم بعد انقلاب حافلة ركاب على متنها معتمرين مصريين بلغ عددهم 16 مصري، وكانوا في طريقهم إلى مكة المكرمة من أجل أداء العمرة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها اليوم أن الحادث نتج عنه وفيات وإصابات، وأشار إلى أن القنصلية العامة بالسعودية، فور وقوع الحادث تواصلت مع السلطات المحلية في المملكة العربية السعودية، من أجل إنها كافة الإجراءات اللازمة والأوراق المطلوبة لنقل جثامين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن.

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وأكدت الخارجية أن تتواصل الآن مع سلطات السعودية للوقوف على ملابسات الحادث، مع التواصل مع المصابين من أجل توجيه كافة الدعم اللازم لهم.