وزيرة الصحة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - كما هنأت زايد، جميع الأطقم الطبية من المسيحيين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جميع المسيحيين بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تضرب أروع الأمثلة فى التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصرى العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتى الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.