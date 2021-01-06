فيديو.. تحيا مصر: تكلفة توفير لقاحات كورونا لن تقل عن 2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير كميات من لقاح كورونا للفئات المستحقة، مؤكدًا أن الصندوق سيتحمل تكلفة توفير التطعيم لهذه الفئات.





وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المنوط بها توفير اللقاح مع هيئة الشراء الموحد، منوهًا إلا أن تكلفة توفير اللقاحات للفئات المستحقة غير القادرة لن يقل عن مليارى جنيه، والعدد المستهدف من الوارد أن يصل إلى 10 ملايين شخص. وعن جهود الصندوق خلال الموجة الأولى، قال: "تم تقديم مساعدات من مواد غذائية وغيره لـ 660 ألف أسرة، كما تم توفير أجهزة تنفس صناعى وكميات من أدوات التعقيم والتطهير".

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