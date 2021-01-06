الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد تفقدت اليوم الثلاثاء، مستشفى عزل 15 مايو، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، فى إطار زيارتها الميدانية بعدد من مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة.

استمعت الوزيرة إلى شرح مفصل عن نسب الإشغال بالمستشفى، ومعدل الشفاء، والحالة الصحية للمرضى، مؤكدة على أهمية الحفاظ على استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى على أكمل وجه، وكذلك أهمية تقديم الدعم النفسى لمصابى فيروس كورونا لما له من تأثير فى تحسين حالتهم الصحية، قائلة لهم: "أنا مطمئنة على المرضى بوجودكم وبعلمكم".