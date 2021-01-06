فيديو .. الزراعة تنفى دخول شحنة فسائل نخيل فاسدة إلى البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، وجود إجراءات صارمة يتم تنفيذها فى الحجر الزراعى، نافيًا ما تردد من شائعات بشأن دخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات.





وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الثلاثاء، أنه يتم أخذ عينات لفحصها فى المعامل، بما يضمن سلامة الثروة الزراعية فى مصر، وإذا ثبت سلامتها ستدخل البلاد، وإذا لم تثبت سلامتها يتم إعدامها على الفور.

وأوضح أن عملية أخذ العينة تتم فى صوب زراعية مغلقة تابعة للحجر الزراعى، من أجل عدم انتشار التلوث بين الشحنات المختلفة، وتكون تحت إدارة الحجر الزراعى، وهذه الإجراءات ثابتة ولم تتغير منذ زمن.

وواصل المتحدث باسم وزارة الزراعة: "أى شحنة تدخل البلاد يُطبق عليها إجراءات صارمة، ولم يحدث أبدا دخول أى شحنات دون أن تخضع لهذه الإجراءات".

وكشف متحدث الزراعة عن أنه من بين الإجراءات الصارمة التى تتبعها وزارة الزراعة، فحص فى بلد المنشأ للتأكد من سلامة بلد المنشأ، وسلامة المنتج، وعندما يصل المنتج يخضع أيضا للفحوصات، والحجر البيطرى، مشيرا إلى أنه تم إضافة فحص خاص بفيروس بعد جائحة فيروس كورونا.