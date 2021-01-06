فيديو.. هانى الناظر يتبرع لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

كما أشاد الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، بمبادرة الصندوق لتوفير اللقاحات، معلنا تبرعه للصندوق لدعم توفير اللقاح، معلقا: "ده واجب وطنى، وهاتقدم بالتبرع بكرة".
وحول تطورات فيروس كورونا قال: "تحور طبيعى، والسلالة الجديدة لم تظهر فى مصر حتى الآن"، مشيرا إلى أن تحور الفيروس يؤدى إلى إضعاف الفيروس فى بعض الحالات.
وطمأن المواطنين من لقاحات كورونا: "اللقاح آمن، وما يتردد حول زرع شرائح أو سرقة شفرة وراثية تخاريف وأمر غير علمى"، معربا عن أمله فى انتهاء أزمة كورونا خلال 2021 بعد تلقى اللقاح.
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