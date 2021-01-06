وزير المالية القطري والوفد المرافق له يغادرون القاهرة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري ، والوفد المرافق له ، عائدا الي قطر علي متن طائرة خاصة عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات شارك خلالها في افتتاح أحد الفنادق بالقاهرة والمملوك لإحدى الشركات القطرية.
وقالت مصادر بالمطار، إن وزير المالية القطري غادر علي طائرة قطرية خاصة يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في وداعهم بالمطار مسئولي السفارة القطرية بالقاهرة.
وحضر وزير المالية القطري ويرافقه الوزير محمد معيط، افتتاح فندق «سانت ريجيس» الواقع على كورنيش النيل بالقاهرة، في مكان مميز بين المتحف المصري ومبنى جامعة الدول العربي، باستثمارات تصل لأكثر من 3ر1 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.
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