التهانى بالتليفون .. مطرانية المنيا تقيم الليلة قداس عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المطرانية، فى بيان لها، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدة إيقاف خدمة الافتقاد.

واعتذرت المطرانية عن عدم استقبال المهنئين، والاكتفاء بالتهانى التليفونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى.