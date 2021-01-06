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جدة - نرمين السيد - وأوضحت المطرانية، فى بيان لها، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدة إيقاف خدمة الافتقاد.
واعتذرت المطرانية عن عدم استقبال المهنئين، والاكتفاء بالتهانى التليفونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التهانى بالتليفون .. مطرانية المنيا تقيم الليلة قداس عيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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