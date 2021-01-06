صور .. كيف يمكن التسجيل فى موقع الحصول على لقاح كورونا؟

جدة - نرمين السيد - ويمكِّن الموقع المواطنين من التسجيل للحصول على اللقاح من خلال الخطوات التالية يمكِّن الموقع الراغب من التسجيل اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبى أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى. للدخول على موقع التسجيل لأخذ لقاح كورونا .. اضغط هنا ويطلب الموقع اسم المتقدم للحصول على اللقاح رباعى ثم الجنسية ثم الرقم القومى وتاريخ الميلاد. يحدد الراغب فى التسجيل جنسه سواء كان ذكرا أم أنثى ويقوم بتسجيل الرقم القومى والبريد الإلكترونى. يسجل المتقدم رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتس آب ورقم هاتف لشخص آخر. يحدد المتقدم فى التسجيل المحافظة التى يرغب فيها الحصول على اللقاح وكذلك المركز الصحى. يطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل بــ رسالة قصيرة sms لاستكمال الخطوات. يرفق الراغب فى اللقاح صورة البطاقة الرقم القومى وصورة من التقرير الطبى الأول والثانى اختياريا. يوقع الشخص على إقرار إلكترونى بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على جميع بيانات لقاح كورونا. وأخيرا، يحدد الموقع رقم 15335 للاستفسار عن أى معلومات.

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