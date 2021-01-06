فيديو .. وزيرة التضامن : دعم 60 ألف أسرة منتجة فى 2020

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 3.8 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدى، لافتة إلى أن وزارتها تعتزم حاليا، إنشاء قاعدة بيانات لكل المستفيدين من الدعم النقدى والعينى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن هناك 2 مليار جنيه إجمالى دعم العمالة غير المنتظمة بعد جائحة كورونا.





وقالت، خلال لقائها فى برنامج " مساء دى إم سى" المذاع على قناة دى إم سى، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن وزارة التضامن قامت بميكنة منظومة التظلمات فى برنامج تكافل وكرامة لتسهيل التقديم على المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة قامت بدعم 60 ألف أسرة منتجة خلال عام 2020 ضمن برنامج دعم الأسر المنتجة. وأشارت إلى أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج قومى لـ تنظيم الأسرة يستمر لثلاثة سنوات، مؤكدة أن هناك اهتماما شديدا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة، حيث وجه بتوفير أطراف صناعية بمصر، بالتنسيق مع جميع الجهات.

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