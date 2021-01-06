ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في تقرير صادر حول خسائر قطاع الطيران المدني، المقدرة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا الوبائية وتأثيرها على الكوادر البشرية وأوضاع العمالة بشركات الطيران حول العالم.
وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره، إلى أنه تم فصل نحو 400 ألف عامل في شركات الطيران أو تمّ منحهم إجازات غير مدفوعة أو تبليغهم بأنهم قد يفقدون وظائفهم بسبب فيروس كورونا.
وأوضح إياتا، إن توزيعة خسائر المناطق من الكوادر البشرية التي فقدت أو على وشك أن تفقد وظائفهم بالشركات، جاءت كالتالي:
- أميركا الشمالية130,000
- أوروبا 117,050
- آسيا الباسيفيك 101,675
- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 51,500
- أميركا الجنوبية 3400
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير: فصل 400 ألف عامل بشركات الطيران حول العالم بسبب أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.