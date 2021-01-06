برنامج قداس عيد الميلاد فى دير الرزيقات بالأقصر .. الصلاة للرهبان فقط

جدة - نرمين السيد - وذكر الدير، فى بيان له، أنه من الساعة 7م إلى 9 مساء ستكون صلاة عشية والتسبحة، ومن الساعة 9 إلى الساعة 10 مساء ستكون صلاة رفع بخور باكر.

وأشار إلى أنه من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا سيكون القداس الإلهى، مؤكدا أن الصلاة ستكون قاصرة على الأباء الرهبان فقط، نظرا لظروف وباء كورونا.