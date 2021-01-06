طقس الأربعاء .. الشبورة مستمرة وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة .. القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - وتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا، على السواحل الشمالية.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا، جنوب سيناء.

ويسود طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا، على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، مع استمرار تساقط الشبورة المائية الكثيفة.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 21 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 12

بلطيم 21 14

مطروح 20 10

السلوم 20 11

سيوة 23 08

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 14

نخل 20 05

نويبع 25 17

طابا 22 13

كاترين 21 06

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 25 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 12

بنى سويف 24 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

إدفو 29 11

أبو سمبل 26 10

الوادى الجديد 25 09

حلايب 26 20

شلاتين 28 18