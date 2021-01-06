دعما لمبادرتي "١٠٠ مليون صحة" و"حياة كريمة".. مستقبل وطن يوفر احتياجات مستشفى العجوزة العام في مواجهة "كورونا"

النائب أحمد دياب مع المسؤولين بمستفي العجوز
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالعجوزة عن دعمها الكامل لمستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة (العجوزة العام) فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.
جهود متواصلة من النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأحمد الوليد أمين الحزب بالعجوزة إلى مستشفى العجوزة العام للتعرف على احتياجاتها من مستلزمات وأجهزة وادوية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
مستقبل وطن يوفر احتياجات مستشفي العجوزة
أوضح أمين الحزب ، أنه تم عقد اجتماع مطول مع الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة العام للتعرف على كامل احتياجاتها من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأسطوانات أوكسجين خاصةً أن المستشفى تعد المركز الرئيسي لعزل مصابي فيروس كورونا بمنطقة العجوزة، مشيرًا إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل تسليم إدارة المستشفى المرحلة الأولى من الاحتياجات اللازمة.
يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرتي "١٠٠ مليون صحة" و"حياة كريمة".
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