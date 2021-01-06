الجلوس امام الحاسب- ارشيفية
يتسبب التعرض لساعات طويلة لشاشة الهاتف المحمول إلى العديد من المشاكل الجثيمة، مثل ضعف النظر، إلا أنه قد يتسبب في إفساد البشرة.
أكد العديد من أطباء الأمراض الجلدية، أن الضوء الأزرق الصادر من الهاتف وأجهزة الحاسوب تعمل على اضطربات النوم والأرق، فضلًا عن إفساد البشرة.
وأوضح الأطباء، أن ثماني ساعات من استخدام الشاشات يمكن أن تعادل 20 دقيقة من التعرض للشمس، حيث يقضي معظم الأشخاص في المتوسط أكثر من ثلاث ساعات على هواتفهم كل يوم، ويجلس أعلى 20% من مستخدمي الهواتف الذكية أمامه لأكثر من 4 ساعات ونصف، الأمر الذي يمكن أن يصيبك بشيخوخة مبكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعرض لشاشات الحاسوب والمحمول تسبب الشيخوخة المبكرة.. احذر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.