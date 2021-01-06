التعرض لشاشات الحاسوب والمحمول تسبب الشيخوخة المبكرة.. احذر

يتسبب التعرض لساعات طويلة لشاشة الهاتف المحمول إلى العديد من المشاكل الجثيمة، مثل ضعف النظر، إلا أنه قد يتسبب في إفساد البشرة.

أكد العديد من أطباء الأمراض الجلدية، أن الضوء الأزرق الصادر من الهاتف وأجهزة الحاسوب تعمل على اضطربات النوم والأرق، فضلًا عن إفساد البشرة.

وأوضح الأطباء، أن ثماني ساعات من استخدام الشاشات يمكن أن تعادل 20 دقيقة من التعرض للشمس، حيث يقضي معظم الأشخاص في المتوسط ​​أكثر من ثلاث ساعات على هواتفهم كل يوم، ويجلس أعلى 20% من مستخدمي الهواتف الذكية أمامه لأكثر من 4 ساعات ونصف، الأمر الذي يمكن أن يصيبك بشيخوخة مبكرة.