اليوم..الحكم في دعوى تعويض الطيار ضد محمد رمضان

تعلن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به.

وطالب من خلال الدعوى بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.