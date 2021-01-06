اليوم..الحكم في دعوى تعويض الطيار ضد محمد رمضان

محمد رمضان- ارشيفية
تعلن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به.
وطالب من خلال الدعوى بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية يلا بينا التي تم طرحها خلال مع الساعات الأولى لبداية العام الجديد 2021 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فضلًا عن إستعداده لإعادة تصوير مسلسله الذي سيدخل به السبق الدرامي خلال شهر رمضان المقبل.
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