أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تطلق وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا. القاهرة يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبى، نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس "كورونا". القاهرة تُسير شركة مصر للطيران 50 رحلة جوية لنقل 5492 راكبا، بمعدل 30 رحلة خارجية إلى كل من "بغداد، جدة، والرياض، وتونس، ولاجوس، وأبوجا، ونيروبى، أبوظبى، والدمام، ولندن، وأمستردام، والشارقة، اسطنبول، دبى، باريس،الرياض، المدينة المنورة، فرانكفورت، وبودابست، وعمان، والبحرين، الخرطوم، وبيروت، روما، موسكو، أثينا، ڤيينا، أربيل، أديس أبابا"، و14 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى.

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